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ABD'de son 24 saatte 4 bin 923 yeni vaka

ABD'de son 24 saatte 4 bin 923 yeni vaka
ABD'de son 24 saatte 4 bin 923 yeni vaka

ABD’de son 24 saatte 4 bin 923 yeni korona virüs vakası tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 28 milyon 111 bin 627'ye ulaştı.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınında vaka ve can kaybı sayısı bakımından dünyada ilk sırada olan ABD'de salgına ilişkin son veriler açıklandı. Buna göre, son 24 saatte 4 bin 923 yeni korona virüs vakasının tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 28 milyon 111 bin 627'ye yükseldi.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 139 kişinin hayatını kaybetmesi ile Covid-19 kaynaklı toplam can kaybı da 492 bin 660 oldu. En fazla vaka ve can kaybı California eyaletinde görülürken, eyalette toplam vaka sayısı 3 milyon 457 bin 214, toplam can kaybı ise 46 bin 379 olarak kaydedildi.

Öte yandan ülke genelinde 18 milyon 41 bin 978 kişi, korona virüsü yenerek iyileşti.

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