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ABD'de söndürülemeyen orman yangınları nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi

ABD'de söndürülemeyen orman yangınları nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi
ABD'de söndürülemeyen orman yangınları nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi

ABD’nin California eyaletinde bir süredir devam eden ve kontrol altına alınamayan orman yangınları nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi.

California eyaletinde yaklaşık iki hafta önce başlayan orman yangınları söndürülemiyor. Eyalet genelinde yangınlarla mücadele edilirken, bölge halkını güvende tutmak için mevcut ve komşu eyaletlerden gelen ekiplerce yangınlar söndürülmeye çalışılıyor.

California Valisi Gavin Newsom yaptığı açıklamada, federal ve yerel kolluk kuvvetlerinin bu zorluğun üstesinden gelmek için ve devam eden tehlikeli sıcak hava koşulları karşısında olağanüstü çalıştığını belirtti. Newsom, Napa ve Monterey'de yangınlar nedeniyle çok sayıda binanın kullanılamaz hale geldiğini ve 6 bine yakın evin de tehdit altında olduğunu açıkladı.

Orman yangınları Nevada eyaletine de sıçradı

California eyaletinde devam eden orman yangınları komşu Nevada eyaletinin dağlık bölgelerine de sıçradı. Yangın bölgede dört evi tahrip ederken, Grass Valley ve Nevada City bölgesinde 15 bine yakın insana zorunlu olarak evlerinden tahliye emrinin verildiği belirtildi.

California eyaletinde devam eden yangınların söndürülme çalışmasında yaklaşık bin 500 itfaiye personeli, 6 yangın söndürme uçağı, 12 tam donanımlı yangın helikopteri ve 150'ye yakın itfaiye aracının görev yaptığı açıklandı.

Hasan Çelik
 

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