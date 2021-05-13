ABD'de tamamen aşılananlar, maske ve sosyal mesafe kurallarından muaf

Korona virüse (Covid-19) karşı mücadele çalışmaları kapsamında dünya genelinde aşılama kampanyaları hız kesmeden devam ederken, ABD'den Covid-19'a karşı tamamen aşılanlara karşı yeni maske ve sosyal mesafe kararı geldi. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Direktörü Doktor Rochelle Walensky yaptığı açıklamada, Covid-19'a karşı tamamen aşılanan kişilerin, özel durumlar haricinde iç ve dış mekanlarda maske ve sosyal mesafe kurallarına uygulamasına gerek olmadığını ifade etti.

Kararı "heyecan verici ve güçlü bir an" olarak nitelendiren Walensky, "Tamamen aşı olduysanız, salgın nedeniyle yapmayı bıraktığınız şeyleri yapmaya başlayabilirsiniz. Hepimiz bir miktar normallik duygusuna geri dönebileceğimiz bu anı özlemiştik" ifadelerini kullandı.

Bilimin, CDC'nin tamamen aşılanmış kişilerin maske takmadan ve sosyal mesafe kurallarına uymadan, büyük veya küçük çaplı açık ve kapalı hava etkinliklerine katılabileceği yönündeki tavsiyesini desteklediğini belirten Walensky, bağışıklığı zayıflamış kişileri maske kullanımını tamamen bırakmadan önce doktorlarıyla konuşmaları gerektiği konusunda uyardı. Walensky, "Bilim, aşılanmamış insanlar hakkında da çok net. Hafif veya ağır hastalık, ölüm veya virüsü başkalarına yayma riskiyle karşı karşıyasınız. Yine de maske kullanmalı ve hemen aşı yaptırmalısınız" dedi.