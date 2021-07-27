ABD'de tamamen aşılanmış kişilere maske kullanımının yeniden tavsiye edilmesi bekleniyor

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) geçtiğimiz mayıs ayında, Covid-19'a karşı tamamen aşılanan kişilerin, özel durumlar haricinde iç ve dış mekanlarda maske ve sosyal mesafe kuralını uygulamasına gerek olmadığını açıklamıştı. ABD'de Covid-19'un Delta mutasyonu nedeni ile artan vakaların ardından CDC'nin yerel saatle 15.00'de düzenleyeceği basın toplantısı ile tamamen aşılanan kişiler hakkındaki maske kararında geri adım atacağı düşünülüyor.

CDC'nin tamamen aşılanmış kişilerin bazı bölgelerde yeniden maske kullanmalarını tavsiye edeceği beklenirken, ayrıntıların henüz net olmadığı ifade edildi.

Öte yandan ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NIAID) Direktörü Dr. Anthony Fauci ise geçtiğimiz pazar günü yaptığı açıklamada, tamamen aşılanmış olan ABD'liler için maske kullanım kılavuzunun revize edilmesinin "aktif olarak değerlendirildiğini" ve tartışmaların bir parçası olduğunu ifade etmişti.

ABD'de salgının başından bu yana toplam vaka sayısı 35 milyon 287 bin 441'e, toplam can kaybı ise 627 bin 40'a ulaştı.