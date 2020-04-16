ABD'de tır köprüde asılı kaldı, şoför son anda kurtarıldı

ABD'nin Virgina eyaletinde bulunan Chesapeake kentindeki Elizabeth Nehri üzerindeki aşırı rüzgar nedeni ile Wayna B. Boone'nun kontrolündeki tır savrularak çarptığı korkuluklarda asılı kaldı. Virginia Eyalet polisi, yaptığı açıklamada kazanın sabah 08.45'te şiddetli rüzgar nedeni ile gerçekleştiğini aktarırken, tırın boş olduğunu ve sürücünün kontrolü kaybetmesi neden ile tırın savrularak korkuluklara çarptığını açıkladı. Polis, kaza sonucu asılı kalan kabinden sürücünün itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldığını ifade ederken, sürücüyü kurtarmadan önce asılı kalan kabinin güvenli bir şekilde halat yardımı ile köprüye bağlandığını açıkladı.

Polis, Elizabeth Nehri'nin üzerinde bulunan köprüde meydana gelen kaza sonrasında I-64 eyaletler arası otoyolun 3 saat sonra tekrardan trafiğe açıldığını aktarırken, yaralı olarak kurtarılan kamyon şoförü Boone'nın Norfolk Sentara Hastanesi'ne kaldırıldığını duyurdu.

Hasan Çelik

