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ABD'de tribünde asılı kalan kediyi taraftarlar kurtardı

ABD'de tribünde asılı kalan kediyi taraftarlar kurtardı
ABD'de tribünde asılı kalan kediyi taraftarlar kurtardı

ABD’de bir stadyumun üst tribününde asılı kalan kedi taraftarlarca bayrak açılarak kurtarılırken, kedinin kurtulması sevinçle karşılandı.

ABD’de tribünde asılı kalan kediyi taraftarlar kurtardı - Tıkla İzle

ABD'nin Florida eyaletinde yer alan Miami kentindeki Hard Rock Stadyumu yürekleri ağıza getiren bir olaya sahne oldu. Futbol maçı oynandığı sırada stadyuma giren bir kedi üst tribünde asılı kaldı. Tribüne tutunmaya çalışan kedi çırpınmaya başladı ancak kendini kurtaramadı. Kedinin düşeceğini fark eden taraftarlar olaya müdahale etti. Taraftarlar, aşağıya bayrak açarken, kedi tam da bayrağın üzerine düştü. Kedinin kurtulması sevinç çığlıklarıyla karşılanırken, kedinin durumunun iyi olduğu belirtildi.
 

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