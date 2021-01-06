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ABD'de Trump destekçileri Kongre binasını bastı: 1 yaralı

ABD'de Trump destekçileri Kongre binasını bastı: 1 yaralı
ABD'de Trump destekçileri Kongre binasını bastı: 1 yaralı

ABD’nin başkenti Washington DC’de ABD Başkanı Donald Trump’ın destekçileri Kongre binasını bastı. Çıkan olaylarda 1 kişi vurularak ağır yaralandı.

ABD'nin başkenti Washington DC'de bulunan Kongre binasında seçilmiş Başkan Joe Biden'ın başkanlığını resmi olarak onaylamak için toplanıldığı sırada ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçileri Kongre binasını bastı. Çıkan olaylarda 1 kadın göğsünden vurularak ağır yaralandı.

Olayların kontrolden çıkması üzerine Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser sosyal medya hesabı üzerinde yaptığı paylaşımda, başkentte yarın sabah 06.00'ya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu.

Trump sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda ise, “ABD başkentindeki herkesten barışçıl kalmasını istiyorum. Şiddete hayır! Unutmayın, biz Kanun ve düzen partisiyiz. Kanuna ve maviler içindeki büyük adamlarımıza ve kadınlarımıza saygı gösterin. Teşekkür ederim!” dedi.

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