ABD'de üç kar leoparı koronadan öldü

ABD'nin Nebraska eyaletindeki Lincoln Çocuk Hayvanat Bahçesi'nde yaşayan üç kar leoparının korona virüs nedeniyle öldüğü açıklandı. Hayvanat bahçesi yönetimi yaptığı açıklamada, korona virüs semptomları gösteren Ranney, Everest ve Makalu isimli üç kar leoparına geçen ay yapılan korona virüs testinin pozitif çıktığını ve çalışanların hayvanların iyileşmesi için çok çalıştığını söyledi.

Dağ kedilerinin "hayvanat bahçesinin içindeki ve dışındaki tüm topluluk tarafından sevildiğini" söyleyen yetkililer, “Bu kayıp kalp kırıcı ve hepimiz çok kederliyiz” dedi.

Ölen üç kar leoparının hayvanat bahçesindeki tek korona virüse yakalanan hayvan olmadığı da ortaya çıktı. 13 Ekim'de hayvanat bahçesi yönetimi tarafından yapılan açıklamada, kar leoparlarının yanında Sumatran kaplanlarının da korona virüs testlerinin pozitif çıktığı duyurulmuştu. Hayvan bakıcıları, solunum yolu hastalıklarını da içerebilen “kedigillerde virüsle uyumlu semptomlar gözlemledikten” sonra burun sürüntüsü ve dışkı örnekleri toplayarak, kar leoparı ve kaplanlardaki "İkincil enfeksiyonu önlemek için steroidler ve antibiyotiklerle" tedavi uyguladıklarını belirtirken, hayvanların aşı olup olmadığı açıklanmadı. Hayvanat bahçesinden yapılan son açıklamada, "Sumatra kaplanları Axl ve Kumar görünüşte tamamen iyileştiler" denildi.

Hayvanlar arasındaki korona virüs vakaları yaygın olarak ABD genelinde ortaya çıkarken, Denver Hayvanat Bahçesi'nde dünyadaki ilk iki benekli sırtlan ve birçok hayvanın da korona virüse yakalandığı öğrenildi. Yakın zamanda bildirilen diğer korona virüs vakaları arasında Nebraska, Omaha'daki kaplanlar, St Louis'deki Afrika aslanları, kar leoparları, jaguarlar ve kaplanlar ve Honolulu'daki aslanlar yer alıyor.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, hayvanların insanlara korona virüs bulaştırma riskinin düşük olduğunu ancak insanların virüsü hayvanlara yayabileceğini belirtirken, evcil hayvanlar ve hayvanat bahçelerinde yaşayan hayvanlar arasındaki vakaların dünya çapında belgelendiği öğrenildi. Bu yaz hayvanat bahçesindeki hayvanlara Zoetis tarafından geliştirilen deneysel korona virüs aşısı yapılmaya başlanmıştı.