ABD'de üst üste "Büyük Felaket Deklarasyonları"

"Alabama, Kansas, Rhode Island ve Pennsylvania en son Büyük Felaket ilan edilen eyaletler"

Geçtiğimiz iki gün içerisinde ise Alabama, Kansas, Rhode Island ve Pennsylvania'nın başvurularını da kabul edem Trump, bu bölgelerde de COVID-19 sebebi ile Büyük Felaket Deklarasyonu yayınladı.

Yayınlanan deklarasyonlarda FEMA Yöneticisi Pete Gaynor'u ve Ulusal Güvenlik Departmanı – DHS'den Russell Webster'i bölgelerde yapılacak yardım çalışmalarında Federal Hükümet temsilcisi olarak atandı.

"İlk defa Trump kullandı"

Büyük Felaket Deklarasyonu ilk defa bir hastalık için bir ABD Başkanı tarafından kullanılıyor. Felaket Deklarasyonları FEMA ve hükümet yeklilerine olağan üstü haklar tanıyor. Bölgesel karantinadan, kişisel silahlanma gibi bazı anayasal hakları askıya almak gibi sıra dışı hakları barındıran deklarasyon felakete maruz kalan bölgenin en hızlı şekilde felaket öncesi döneme dönmesini sağlamayı amaçlıyor.

"ABD genelinde vaka sayısı 200 bine hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bine yaklaştı"

ABD genelinde görülen COVID-19 vakası 184 bin 183'e yükselirken, hastalık nedeni ile hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 721. Şu ana kadar hastalığa yakalanıp iyileşenlerin sayısı ise 6 bin 43 kişi oldu.

Aydın Tuna Palabıyıkoğlu