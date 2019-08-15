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ABD'de uyuşturucu operasyonunda çatışma: 6 yaralı

ABD'de uyuşturucu operasyonunda çatışma: 6 yaralı
ABD'de uyuşturucu operasyonunda çatışma: 6 yaralı

ABD’nin Pensilvanya eyaletinin uyuşturucu operasyonunda çıkan çatışmada 6 polisin yaralandığı belirtildi.

ABD'nin Pensilvanya eyaletinin Philadelphia kentinin Nicetown-Tioga bölgesinde uyuşturucu operasyonu sırasında çatışma çıktı. Polis tarafından yapılan açıklamada, 4 polisin çatışmada vurularak yaralandığı, 2 polisin ise olay yerine intikali sırasında kaza geçirerek yaralandıkları belirtildi. Hastaneye kaldırılan polislerin, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay yerine çok sayıda polis ve İtfaiye sevk edilirken Philadelphia polisi, halkı bölgeden uzak durmaya çağırdı.
Ekipler, Maurice Hill adlı 36 yaşındaki bir şüphelinin de gözaltına alındığını açıkladı.  

Hasan Çelik

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