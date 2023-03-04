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ABD'de yakıt tankeri patladı

ABD'de yakıt tankeri patladı
ABD'de yakıt tankeri patladı

ABD'nin Maryland eyaletinde bir yakıt tankerinin devrilmesinin ardından meydana gelen patlama sonucu bölgedeki yollar trafiğe kapatıldı.

ABD'de yakıt tankeri patladı - Tıkla İzle

ABD'nin Maryland eyaletinde Interstate 15 karayolunda seyir halindeki bir yakıt tankeri devrilerek alev aldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ilk yardım ekipleri sevk edildi. Yetkililer, yolun trafiğe kapatıldığını bildirirken, olayda can kaybı ve yaralanmaya ilişkin bir açıklama yapılmadı. Yangının çevredeki evlere sıçraması ihtimaline karşı vatandaşlar bölgeden uzak tutulurken, sosyal medyada yayılan görüntülerde bölgeden siyah dumanların yükseldiği görüldü.

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