ABD'de yaşayan Ukraynalılardan Rusya karşıtı protesto: 'Putin bir katildir'

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda 1 yıl geride kaldı. ABD'de yaşayan Ukraynalılar başkent Washington DC'de Rusya karşıtı protesto düzenledi. Başkentteki Lincoln Anıtı önünde bir araya gelen göstericiler, savaşta hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu, Ukrayna ve ABD milli marşlarını da çalarak eylemlerine başladı.

Ellerinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Nazi lideri Adolf Hitler'e benzetildiği fotoğraflar, Ukrayna, ABD ve NATO bayrakları taşıyan göstericiler, sık sık "Barışın formülü Zelenskiy'dir", "Soykırıma son verin", "Putin bir katildir" sloganları attı.

Protestoya katılan Litvanya uyruklu gösterici Ruta Puskoriaz yaptığı açıklamada, Ukrayna halkının soykırıma maruz kaldığını ifade ederek, "Biz Litvanyalı ABD'lileriz. Bunun korkunç olduğunu düşünüyoruz. Şu anda olanlardan da çok endişeliyiz. Şu an ne oluyor? Ailelerimiz bu konuda deneyimlidir. Biz çocukken Sovyetler Birliği Litvanya'yı ele geçirdi ve Amerika Birleşik Devletleri'ne geldik. Aynı şeyler olduğu için çok endişeliyiz. Onların özgürlüğe ihtiyaçları var" dedi.

Rinda Puskoriyaz ise yaptığı açıklamada, "Ukrayna'da devam eden savaşın 1. yıl dönümünü anmak için bugün burada toplandık. Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin Ukrayna'yı desteklemek için tüm güçlerini toplamasından dolayı ABD'li olmaktan gurur duyuyoruz. Ben sadece insanların barış ve güvenlik içinde yaşamasını istiyorum" dedi.

Connecticut eyaletinden gösteri için başkente gelen Inda Linov, Ukrayna halkı için endişelendiğini ifade ederek, "Ukrayna'da, yıkılan Harkov şehrinde doğdum ve 20 yıldır burada yaşıyorum. Ben bir sanatçıyım. Bu benim ilk çalışmam. Savaş başladığında hazırladım. Bu benim son eserim. Her gün uyanıyorum ve sadece Ukrayna'yı düşünüyorum. Kalbim ve umutlarım Ukrayna ve halkıyla birlikte" dedi.



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