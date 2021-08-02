ABD'de yetişkin nüfusun yüzde 70'ine en az bir doz Covid-19 aşısı yapıldı

Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında ABD'de Covid-19'a karşı aşılama kampanyaları hız kesmeden devam ediyor. Beyaz Saray Covid-19 Veri Direktörü Cyrus Shahpar, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada ABD genelinde yetişkin nüfusun yüzde 70'ine en az bir doz Covid-19 aşısı uygulandığını kaydetti. Shahpar, "Pazartesi günü dönüm noktası. Bugün, en az bir doz Covid-19 aşısı uygulanmış yetişkinlerde yüzde 70'e ulaştık. ABD genelinde 320 bini yeni olmak üzere toplam 468 bin doz aşı uygulandı. Yeni aşılananların 7 günlük ortalaması 4 Temmuz'dan bu yana kaydedilen en yüksek ortalama" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden, 5 Mayıs tarihinde Beyaz Saray'da yaptığı basın toplantısında, 4 Temmuz'a kadar ABD'deki yetişkinlerin yüzde 70'ine Covid-19'a karşı en az bir doz aşı uygulanmasını hedeflediklerini açıklamıştı. Biden'ın açıkladığı hedefe göre 4 Temmuz'a kadar 160 milyon kişiye aşı yapılması öngörülüyordu. Beyaz Saray Covid-19 ile Müdahale Koordinatörü Jeffrey Zients, 22 Haziran'da yaptığı açıklamada iiden'ın ABD'nin 4 Temmuz Bağımsızlık Günü'ne kadar ülke genelinde yetişkin nüfusun yüzde 70'ini Covid-19'a karşı en az bir doz ile aşılama hedefine ulaşamayabileceğini ifade etmişti.