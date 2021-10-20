İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

ABD'de yolcu treni araç yüklü tıra çarptı: 4 yaralı

ABD'de yolcu treni araç yüklü tıra çarptı: 4 yaralı
ABD'de yolcu treni araç yüklü tıra çarptı: 4 yaralı

ABD’nin Oklahoma eyaletinde yolcu treni, hemzemin geçitte sıkışan araç yüklü tıra çarptı. Trendeki 4 yolcu hafif şekilde yaralandı.

ABD’de yolcu treni araç yüklü tıra çarptı: 4 yaralı - Tıkla İzle

ABD'nin Texas eyaletindeki Fort Worth'dan Oklahoma eyaletindeki Oklahoma City'ye giden yolcu treni, Texas-Oklahoma sınırına yakın Love County'deki Thackerville yakınlarında hemzemin geçitten geçiş yaptığı sırada raylara takılan araç yüklü tıra çarptı. 15 Eylül'de meydana gelen kazada, trendeki 4 yolcunun hafif şekilde yaralandığı aktarıldı. Yetkililer, trende 110 yolcunun bulunduğunu ve tır şoförünün kazadan yara almadan kurtulduğunu açıkladı.

Çarpmanın etkisi tırda yüklü olan araçlar etrafa dağılırken, kaza anı ise başka bir şoför tarafından anbean kayıt altına alındı.

Serkan Bayar

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.