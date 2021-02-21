İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

ABD'de yolcu uçağının motoru alev aldı

ABD'de yolcu uçağının motoru alev aldı
ABD'de yolcu uçağının motoru alev aldı

ABD’de United Airlines’a ait bir yolcu uçağının sağ motoru uçuş sırasında alev aldı. Motorun parçaları bölgedeki bir evin bahçesine düştü.

ABD’de yolcu uçağının motoru alev aldı - Tıkla İzle

ABD'nin Colorado eyaletinde 231 yolcu ve 10 mürettebatın bulunduğu United Airlines'a ait Boeing 777-200 tipi yolcu uçağının sağ motoru, Denver Uluslararası Havaalanı'ndan kalktıktan kısa bir süre sonra alev aldı.

Denver-Honolulu seferini yapan uçağın motor parçaları Broomfield bölgesindeki evlerin bahçesine düştü.

Pilotlar, uçağı güvenli bir şekilde havaalanına indirmeyi başardı. Havaalanındakiler pilotları alkışlayarak karşıladı. United Airlines tarafından yapılan açıklamada, olayda herhangi bir yolcunun yaralanmadığı belirtildi.
ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından yapılan açıklamada ise "United Airlines'a ait bir Boeing 777-200, kalkıştan kısa bir süre sonra sağ motor arızası yaşanmasının ardından Denver Uluslararası Havaalanı'na döndü ve güvenle indi" ifadeleri kullanıldı.

Serkan Bayar
 

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.