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ABD'de yolcu uçağının motoru kaplayan metal paneli koptu

ABD'de yolcu uçağının motoru kaplayan metal paneli koptu
ABD'de yolcu uçağının motoru kaplayan metal paneli koptu

ABD'nin Seattle kentinden havalanan bir yolcu uçağı, motoru kaplayan metal panelin kopması sonucu geri döndü.

ABD'de yolcu uçağının motoru kaplayan metal paneli koptu - Tıkla İzle

ABD'nin Seattle kentinde Alaska Havayollarına ait Boeing 737-900ER tipi yolcu uçağının kalkıştan kısa süre sonra motoru kaplayan metal paneli koptu. O anlar bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansırken, kopan parçanın savrulduğu görüldü. Alaska Havayollarından yapılan açıklamada, 176 yolcu ve 6 mürettebatın bulunduğunu uçağın kalkıştan sonra sol tarafında olağandışı bir titreşim kaydedildiği, havaalanına döndüğü aktarıldı. Olayda kimsenin yaralanmadığı ve yolcuların başka bir uçuşa alındığı kaydedildi. Uçağın geçici olarak hizmet dışı kalacağı belirtildi.

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