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ABD'de yük treni raydan çıkınca 44 vagon birbirine girdi

ABD'de yük treni raydan çıkınca 44 vagon birbirine girdi
ABD'de yük treni raydan çıkınca 44 vagon birbirine girdi

ABD'nin California eyaletinde bir yük treninin raydan çıkarak kuma oturması sonucu birbirine giren 44 vagonda hasar meydana geldi.

ABD'nin California eyaletinde seyir halindeki yük treni raydan çıktı. Trenin kuma oturmasının ardından 44 vagon birbirine girdi. San Bernardino İlçe İtfaiye Departmanı tarafından yapılan açıklamada özel bir şirkete ait olduğu belirtilen yük treninin Ludlow'da öğle saatlerinde raylardan çıktığı belirtildi. Kazada kimsenin yaralanmadığı aktarıldı. Trenin ait olduğu şirketin sözcüsü Lena Kent ise, "İlk raporlar 44 vagonun raydan çıktığını ve etanol alkol taşıyan bir vagonda sızıntı meydana geldiğini gösteriyor" dedi.

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