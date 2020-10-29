İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

ABD'de Zeta Kasırgası: 1 ölü

ABD'de Zeta Kasırgası: 1 ölü
ABD'de Zeta Kasırgası: 1 ölü

ABD’nin güney kıyılarında ilerleyen Zeta Kasırgası, dün akşam saatleri itibariyle ABD’nin Louisiana eyaletine ulaştı. İkinci kategoriye yükseltilen kasırga nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti.

Haftanın başından beri ABD'nin güney kıyılarını etkisi altına alan Zeta Kasırgası; dün akşam saatlerinde ABD'nin Louisiana kıyılarına ulaştı. Kasırga nedeniyle New Orleans'ta elektrik hattının devrilmesi sonucu akıma kapılan 1 kişi hayatı kaybetti. Ölen kişinin 55 yaşında olduğu açıklandı.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi'nin yaptığı açıklamaya göre, Louisiana'ya ulaştığında güçlenerek 2. kategoriye yükselen Zeta Kasırgasına karşı halkı hazırlıklı olmaya çağıran Louisiana Valisi John Bel Edwards, fırtınanın vereceği zararı en aza indirmek için gerekli önlemleri aldıklarını söyledi. Edwards, halka Louisiana'da bu yıl kaydedilen beşinci tropik fırtına olan Zeta'yı ciddiye almaları ve hazırlıklarını tamamlamaları yönünde uyarılarda bulundu. Alınan önlemler doğrultusunda, ülkede eğitime ara verilirken tüm otobüs, tramvay ve feribot seferleri askıya alındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.