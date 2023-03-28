ABD'deki okul saldırısına ilişkin yeni görüntüler yayınlandı

ABD'nin Tennessee eyaletine bağlı Nashville kentinde dün 3-11 yaş arasındaki öğrencilerin gittiği Covenant Presbiteryen Kilisesi'ne bağlı Covenant Okulu'na düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin yeni görüntüler yayınlandı. Nashville Polis Departmanı tarafından 3'ü çocuk toplam 6 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin saldırgana müdahale eden polislere ait vücut kamerası görüntüleri paylaşıldı. Görüntülerde, saldırgan Audrey Hale'nin polisle girdiği çatışmada vurularak etkisiz hale getirtildiği görüldü.

Hale, iki yarı otomatik tüfek ve bir tabanca ile okula girmiş, içeridekileri rastgele hedef almıştı. Saldırıda 60 yaşındaki okul müdürü Katherine Koonce, 61 yaşlarındaki personeller Cynthia Peak ve Mike Hill ile 9 yaşlarındaki Evelyn Dieckhaus, Hallie Scruggs, William Kinney adlı 3 öğrenci hayatını kaybetmişti.

Öte yandan Hale'in evinde polis tarafından yapılan aramada, saldırgana ait bir manifesto, okul binasına giriş ve çıkış noktalarını gösteren bir harita ile 2 av tüfeği dahil başka silahlar bulunmuştu.

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