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ABD'deki San Francisco-Oakland Körfez Köprüsü üzerinde kamyon yangını

ABD'deki San Francisco-Oakland Körfez Köprüsü üzerinde kamyon yangını
ABD'deki San Francisco-Oakland Körfez Köprüsü üzerinde kamyon yangını

ABD’nin California eyaletinde yer alan San Francisco-Oakland Körfez Köprüsü üzerinde seyir halindeki kamyonda yangın çıkması sonucu köprü trafiğe kapatıldı.

ABD’deki San Francisco-Oakland Körfez Köprüsü üzerinde kamyon yangını - Tıkla İzle

ABD'nin California eyaletinde yer alan San Francisco ile Oakland kentlerini birbirine bağlayan San Francisco - Oakland Körfez Köprüsü üzerinde seyir halindeki kamyonda yangın çıktı. Güvenlik amacı ile köprü trafiğe kapatılırken, kamyonda Propan gazı yüklü tüpler olduğu ve en az iki patlama meydana geldiği aktarıldı.
Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, ölen ya da yaralanan olup olmadığı konusunda açıklama yapıldı. Yetkililer, yangının söndürüldüğünü ve köprünün kısa süre içinde yeniden trafiğe açılacağını aktardı.

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