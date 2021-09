ABD'deki sel felaketinde can kaybı 14'e yükseldi

ABD'de Ida Kasırgası'nın ardından meydana gelen sellerde can kaybı artmaya devam ediyor. New York, New Jersey ve Pennsylvania'da şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi. New York kentinde aralarında 2 yaşında bir bebeğin de bulunduğu 9 kişi, New Jersey'de ise aynı apartmanda 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

New York Polis Komiseri Dermot Shea, New York'ta hayatını kaybedenlerin 8'inin Queens semtinde bulundukları konutların bodrum katında olduğunu aktarırken, 1 kişinin ise New York'u Long Island'a bağlayan Grand Central Parkway'de bir trafik kazasında hayatını kaybettiğini belirtti.

Yetkililer, Philadelphia'da ise “birden fazla can kaybı” olduğunu belirterek, daha fazla ayrıntı vermedi. Yetkililer, vatandaşlardan komşularını kontrol etmeleri çağrısında da bulundu.

"Daha önce görülmeyen korkunç bir fırtına"

New York Valisi Kathy Hochul ve New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, kentteki sel felaketinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. De Blasio, Ida'yı "daha önce görülmeyen korkunç bir fırtına" olarak nitelendirerek, insanları kurtaran ilk müdahale ekiplerine teşekkür etti. “Bazı New Yorkluların ödediği bedel korkunç ve trajikti. Dün tam bu anda hayatta olan 9 kişi” ifadelerini kullanan de Blasio, “Şu anda yas tutan aileler var” dedi.

De Blasio ayrıca, şehrin yeniden toparlanmasına yardımcı olmak için “maksimum” federal yardımın sağlanacağını beklediğini açıkladı.

“Bu sefer güvenlik açığımızın olduğu yer sokaklarımız"

New York Valisi Hochul ise yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden ile konuştuğunu ifade ederek, Biden'ın yıkıcı fırtınanın ardından kente tam destek vereceğini aktardı. “İlk kez bu oranda ani bir sel olayı yaşıyoruz” ifadelerini kullanan Hochul, “Bu sefer güvenlik açığımızın olduğu yer sokaklarımız" dedi.

Hochul, drenaj sistemlerinin iyileştirilmesi gerektiğini ve altyapı yatırımlarının çok önemli olduğuna dikkat çekerek, “Bunun bir daha olmasını istemiyorum” ifadelerini kullandı. Vali Hochul, sadece Rockland ve Westchester ilçesinde 100'den fazla kişinin kurtarıldığını açıkladı.