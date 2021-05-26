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ABD'deki silahlı saldırının bilançosu belli oldu: 9 ölü

ABD'deki silahlı saldırının bilançosu belli oldu: 9 ölü
ABD'deki silahlı saldırının bilançosu belli oldu: 9 ölü

ABD’nin California kentindeki Santa Clara Valley Ulaşım Otoritesi (VTA) tesisine düzenlenen silahlı saldırıda 1’i saldırgan olmak üzere toplam 9 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

ABD’de silahlı saldırı! - Tıkla İzle

ABD'nin California eyaletine bağlı San Jose kentinde bulunan Santa Clara Valley Ulaşım Otoritesi (VTA) tesisine silahlı saldırı düzenlenmişti. Santa Clara Şerif yardımcısı Russell Davis yaptığı açıklamada, saldırıda 1'i saldırgan olmak üzere 9 kişinin hayatını kaybettiğini bildirirken, saldırganın VTA çalışanı olduğunu açıkladı. VTA tesisine bomba imha ekiplerinin gönderildiğini aktaran Davis, "Binanın içinde patlayıcı cihazlar bulunduğuna dair bilgi aldık" ifadelerini kullandı. Güvenlik güçlerinin güvenlik kordonunun devam ettiği bildirildi.

ABD basınında çıkan haberlerde ise, saldırganın erkek olduğu ve saldırıdan önce kendi evini ateşe verdiği ifade edilirken, yangın sırasında evin boş olması nedeni ile ölen ya da yaralanan olmadığı aktarıldı.

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