ABD'den 2 Myanmarlı şirkete yaptırım

ABD'nin Myanmar'daki darbecilere yönelik baskı politikası devam ediyor. ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Myanmar'da darbecilerin kontrolünde olan kereste ve inci ihracatı yapan devlete ait Myanma Timber Enterprise (MTE) ve Myanmar Pearl Enterprise'ı (MPE) yaptırım uygulandığı duyuruldu.

Bakanlık, kereste ve inci sanayilerinin ülkedeki demokrasi yanlısı protestoları şiddetle bastıran ve Myanmar halkına yönelik şiddetli ve ölümcül saldırılardan sorumlu olan Myanmar askeri rejimi için kilit ekonomik kaynaklar olduğunu belirtti. Bakanlık ayrıca, yaptırımların Myanmar halkına yönelik olmadığını vurguladı.

Bakanlığın Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi Müdürü Andrea Gacki yaptığı açıklamada, "Burma ordusu, doğal kaynaklar piyasasındaki devlete ait işletmelerden önemli miktarda fon sağlıyor. Bugünkü eylem, ABD'nin bu özel finansman kanalını hedefleme ve darbeden sonra devam eden şiddetten sorumlu olanlar için hesap verebilirliği teşvik etme konusundaki kararlılığını gösteriyor ”dedi.

Darbeciler 650'den fazla kişiyi öldürdü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise yaptığı yazılı açıklamada, “Myanmar askeri rejimi, Myanmar halkının ülkede demokrasiye giden yolu yeniden kurma iradesini görmezden gelmeye devam ediyor. Rejim, vatandaşlara yönelik şiddetli baskılarını yoğunlaştırdı” dedi.

1 Şubat'tan bu yana darbecilerin pek çok çocukta dahil olmakta üzere 650'den fazla kişiyi öldürdüğünü ifade eden Bakan Blinken, 3 bin 200'den fazla kişinin de darbeciler tarafından gözaltına alındığını açıkladı.

MTE ve MPE'ye uygulanan yaptırımlara değinen Bakan Blinken, “Bugün ABD, Myanmar halkına karşı şiddet uygulayan rejime fayda sağlayan devlete ait iki şirketi belirleyerek rejimin temel ekonomik kaynaklara erişimini kısıtlamak için yeni adımlar atıyor. Myanmar halkını desteklemeye devam edeceğiz ve askeri rejimi şiddeti durdurmaya, haksız yere tutuklananları serbest bırakmaya ve Myanmar'ın demokrasiye giden yolunu yeniden kurmaya çağırıyoruz” dedi.