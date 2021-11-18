ABD'den 2020 başkanlık seçimlerini etkilemeye çalıştıkları iddiasıyla İranlı 6 kişi ve 1 şirkete yaptırım

ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, 2020 başkanlık seçimlerini siber saldırı ile etkilemeye çalıştıkları iddiasıyla “ABD Seçimlerinde Yabancı Müdahale Halinde Belirli Yaptırımlar Uygulanması” başlıklı 13848 sayılı Yürütme Emri (EO) uyarınca İranlı 6 kişi ve 1 şirkete yaptırım uyguladığı duyuruldu.

Açıklamada, yaptırım uygulanan kişilerin Sajjad Kashian, Seyyed Kazemi, Hosein Akbari Nodeh, Mostafa Sarmadi, Seyed Mehdi Hashemi Toghroljerdi ve Mohammad Bagher Shinrakar olduğu ifade edilerek, yaptırım uygulanan söz konusu şirketin ise İran merkezli Emen Net Pasargad olduğu aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, söz konusu kişilerin seçmenlerin ABD seçim sürecine olan inancını baltalamaya çalıştıkları ve sosyal medyada dezenformasyon yaptığı ifade edildi. Söz konusu kişilerin, sahte bir video ile hileli oy kullanılabileceğini ima ederek, seçime olan inancı baltalamayı amaçladıkları aktarıldı.

Hazine Bakan Yardımcısı Wally Adeyemo yaptığı açıklamada, “Hazine, seçim sistemlerimizin bütünlüğünü baltalamaya yönelik çabalara karşı koymaya devam edecek” ifadelerini kullanarak, "Bugünkü eylem, ABD hükümetinin seçim sürecine ve halkın ABD kurumlarına olan güvenini sarsmaya çalışan devlet destekli aktörleri sorumlu tutmaya yönelik taahhüdünün altını çiziyor" dedi.