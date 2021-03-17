ABD'den 24 Çinli yetkiliye yaptırım kararı

ABD yönetimi, Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesinde "siyasi özgürlüklere yönelik devam eden baskısı" nedeniyle 24 Çinli yetkiliye yaptırım uygulanmasına karar verdi. Dışişleri Bakanı Antony Blinken konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Çin'in Ulusal Halk Kongresinin seçim sisteminde yapılan değişikliklerin, Hong Kong'un seçim sistemine zarar vermesinden "derin endişe" duyduklarını dile getirdi.

Yaptırımlar Çin Komünist Partisinin 25 üyeli lider kadrosundan Wang Chen ve ulusal güvenlik yasasını tasarlayan Çin parlamentosunun Hong Kong delegesi Tam Yiu-chung, Hong Kong Polis Gücünün komiser yardımcısı Edwina Lau ve Hong Kong Polis Gücü Ulusal Güvenlik Departmanından olmak üzere toplam 24 ismi hedef alıyor. ABD Dışişleri Bakanlığı, 24 yetkiliyle bağlantısı olan yabancı finans kurumlarının da yaptırımlara tabi olacağını belirtti.

Pekin yönetiminin seçim sisteminde değişiklik kararı

Çinli yetkililer, Hong Kong'daki seçim sisteminde yapılacak değişiklikle bölgede "vatansever" Hong Kongluların yönetimde görev almasını istiyordu. Bu kapsamda Ulusal Halk Kongresi, yıllık toplantılarda Hong Kong'da seçim sisteminde değişiklik yapılmasına karar vermişti.