ABD'den 7 üst düzey Rus yetkiliye Navalny'i yaptırımı

Rus muhalif lider Alexei Navalny zehirlenmesinin ardından Almanya'da hastaneye kaldırılmış, tedavisinin tamamlanmasının ardından Rusya'ya döndüğünde ise gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Avrupa Birliği'nin (AB) 27 Dışişleri Bakanı, 22 Şubat tarihinde Belçika'nın başkenti Brüksel'de yılın ilk yüz yüze toplantısını gerçekleştirmiş, AB Dışişleri Bakanları Navalny'nin tutuklanması nedeniyle Rusya'ya yaptırım uygulanmasını kararlaştırmıştı.

AB'den üst düzey yetkililere yaptırım

AB, Başsavcı İgor Krasnov, Soruşturma Komitesi Başkanı Aleksandr Bastrıkin, Rusya Federal Cezaevi Servisi (FSIN) Başkanı Aleksandr Kalaşnikov ve Rusya Ulusal Muhafızlar Birliği (Rosgvardiya) Başkanı Viktor Zolotov olmak üzere 4 kişiye yaptırım uyguladığını duyururken, "Kabul edilen yaptırım kararı, AB'ye seyahat yasağını ve bireylerin varlıklarının dondurulmasını içeriyor. Ayrıca AB'deki birey ve şirketlerin listedeki kişilere fon sağlaması yasaklanıyor" denildi.

AB'nin ardından ABD'de Rusya'ya yaptırım kararı aldı

AB'nin yaptırım kararının ardından ABD yönetimi, Navalny'nin zehirlenmesi ve hapis cezası nedeniyle 7 üst düzey Rus yetkiliye yaptırım kararı aldı. ABD'nin Rusya'ya karşı ilk önemli hamlesi olduğunu belirten Beyaz Saray yetkilileri, yaptırım kararının AB gibi müttefiklerle koordinasyon içinde alındığına dikkat çekti.

Hazine Bakanlığının Rus hükümetinin 7 üst düzey üyesine yaptırım uyguladığını kaydeden yetkililer, ABD Dışişleri Bakanlığının yaptırım kararının AB'nin ve İngiltere'nin Rusya'ya yönelik önceki yaptırımlarını yansıttığını ve Sergei Skripal'in zehirlenmesi nedeniyle ilk kez uygulanan “Kimyasal ve Biyolojik Silahlar Yasası” kapsamındaki yaptırımlarını genişlettiğini ifade etti.

Yaptırımlardan 14 Rus firmada etkilendi

Açıklamada, Ticaret Bakanlığının 14 firmayı "ABD ulusal güvenliği ve dış politika çıkarlarına aykırı faaliyetlere" katılımları nedeniyle yaptırım listesine ekleyeceği de belirtildi. Yaptırımların uygulanacağı firmaların isimlerine paylaşmayan yetkililer, "Spesifik olarak bu şirketlerin hepsi, biyolojik maddelerin ve kimyasal üretiminin çeşitli yönleriyle bağlantısı bulunuyor" dedi.

Ticaret Bakanlığının kara listeye alacağı 14 firmanın 13'ü özel firmalar olduğu kaydedilirken, bunlardan 9'unun ise Rusya'da yer alıyor. Firmalardan 3'ünün Almanya'da, 1'ini ise İsviçre'de bulunduğu ifade edildi.

Navalny, sinir gazı Novichok ile zehirlendi

Aynı zamanda Navalny'nin zehirlenmesini bir suikast girişimi olarak nitelendiren yetkililer, istihbarat yetkililerinin Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB) muhalefet liderini sinir gazı Novichok ile zehirlediğini değerlendirdiklerini belirtti.