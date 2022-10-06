ABD'den Amini protestolarını engellemeye çalışan 7 İranlı yetkiliye yaptırım

İran'da 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin başörtüsü kullarına uymadığı gerekçesiyle ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesinin ardından ülke genelinde başlayan gösteriler devam ederken, ABD hükümeti, İranlı Mahsa Amini'nin ölümünün ardından ülkedeki barışçıl gösterilerin engellenmesi ve internetin kısıtlanması nedeniyle 7 İranlı yetkiliye yaptırım uyguladı. ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi tarafından yapılan açıklamada, İçişleri ve İletişim Bakanları ve birkaç kolluk kuvveti liderinin yaptırımların hedefi olduğu belirtildi. Yaptırım listesinde yer alan isimler arasında, İran İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi, İletişim Bakanı Eisa Zarepour, İran Siber Polis Başkanı Vahid Mohammad Naser Majid'in yer aldığı aktarıldı.

Aylin Albayrak

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