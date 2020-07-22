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ABD'den Çin'e 72 saat süre

ABD'den Çin'e 72 saat süre
ABD'den Çin'e 72 saat süre

ABD, Çin'den Teksas'ın Houston şehrindeki Başkonsolosluğu'nu 72 saat içinde kapatmasını istedi.

ABD’den Çin’e 72 saat süre - Tıkla İzle

ABD, Çin'den Houston'daki Başkonsolosluğu'nu 72 saat içinde kapatmasını istedi. Çin'den gelen ilk açıklamada ABD'nin konsolosluk talebinin tek taraflı provokasyon olduğu ifade edildi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Çin'in bu kararı şiddetle kınadığını ve talebin iptal edilmesini istediğini açıkladı.

Belgeler yakıldı iddiası

Houston itfaiyecileri, Çin konsolosluğunda belge ve kağıt yakıldığını açıklamıştı. Sosyal medyada yayılan görüntülerde belge ve kağıtların yakıldığı iddia edildi.

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