ABD'den Çin'e Kanada vatandaşlarını serbest bırakma çağrısı

Çin'de Kanada vatandaşları hakkında alınan mahkeme kararları iki ülke arasındaki gerginliği tırmandırırken, ABD'den açıklama geldi. Bugün Dandong'taki mahkeme 2018'den bu yana cezaevinde bulunan Kanadalı iş adamı Michael Spavor'u casusluk suçlamasıyla 11 yıl hapis cezasına çarptırdı. Aynı suçlamalarla karşı karşıya olan eski diplomat Michael Kovrig'in ise yargılama süreci devam ediyor.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken bugün yayınladığı yazılı açıklamada, Çin'e Spavor ve Kovrig'i derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakması çağrısında bulundu. Keyfi gözaltıları ve Spavor'a verilen cezayı kınadıklarını belirten Blinken, ABD'nin Devletlerarası İlişkilerde Keyfi Gözaltına Karşı Bildirgeyi onaylayan 60'tan fazla ülkenin yanında olduğunu ifade etti.

“Çinli yetkililerle yaptığım görüşmelerde, Çin'de keyfi gözaltılara ve çıkış yasaklarına tabi olan hem ABD hem de Kanada vatandaşlarıyla ilgili birkaç konuyu gündeme getirdim. Çin Halk Cumhuriyeti'nin keyfi olarak gözaltına aldığı herkesi derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakmasını şiddetle destekliyorum” ifadelerini kullanan Blinken, “Yabancı hükümetler üzerinde baskı kurmak için bireyleri keyfi olarak gözaltına alma uygulaması kesinlikle kabul edilemez. İnsanlar asla pazarlık kozu olarak kullanılmamalı” dedi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin yasal süreçlerdeki şeffaflık yoksunluğundan derin rahatsızlık duyduğunu dile getiren Blinken, Çin'i Kanadalı yetkililer ve diğer yabancı diplomatların duruşmalara katılma taleplerini onaylamaya çağırdı.

Kanada ile Çin arasında diplomatik kriz

Çin merkezli teknoloji şirketi Huawei'nin Mali İşler Direktörü Meng Wanzhou, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını deldiği gerekçesiyle 1 Aralık 2018'de Kanada'da Meksika'ya uçmak üzereyken gözaltına alınmıştı. Meng'in gözaltına alınmasının ardından Çin, Kanadalı eski diplomat Michael Kovrig ile iş adamı Michael Spavor'u casusluk yaptıkları iddiası ile gözaltına almıştı.

Öte yandan, dün uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla idam cezasına çarptırılan Kanada vatandaşı Robert Lloyd Schellenberg'in temyiz başvurusu reddedilmişti. Mahkeme, Schellenberg'in cezasını, aleyhindeki delillerin "yeterli" olduğu gerekçesiyle onayladığını açıklamıştı.