ABD'den Çin'e uyarı: 'Rusya'ya destek sağlanırsa sonuçları olur'

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, New York'taki 77. BM Genel Kurulu marjında Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile bir araya geldi. 90 dakika süren görüşmenin ana maddeleri Tayvan krizi ve Ukrayna oldu. Kritik görüşmeye dair ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Blinken, özellikle gerilim zamanlarında iletişim kanallarını açık tutmanın önemine dikkat çekti. Blinken ayrıca, ABD'nin uzun süredir devam eden tek Çin politikasıyla tutarlı olarak "Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarı korumaya kararlı olduğunu" vurguladı. ABD'nin Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşını kınadığını yineleyen Blinken, Çin'in Moskova yönetiminin egemen bir devleti işgaline destek sağlaması halinde bunun sonuçları olacağı konusunda uyarıda bulundu. Blinken, ABD'nin çıkarlarının kesiştiği noktalarda Çin ile iş birliğine de açık olduğunu dile getirdi.

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