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ABD'den Çinli diplomatlara yeni kısıtlama

ABD'den Çinli diplomatlara yeni kısıtlama
ABD'den Çinli diplomatlara yeni kısıtlama

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Çinli diplomatlara yönelik yeni kısıtlamalar uygulanacağını açıklayarak, “Çinli diplomatlar, rutin aktivitelerini gerçekleştirmek için ABD’den izin alacaklar” dedi.

Çin'deki ABD'li diplomatlara kısıtlama kararının ardından ABD'den karşı hamle geldi. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, uygulanacak yeni kısıtlamalarda Çinli diplomatların bazı rutin aktivitelerini gerçekleştirmek için ABD'li makamlardan izin alması gerektiğini açıkladı. Pompeo, “Dışişleri Bakanlığı, artık ABD'de görev yapan Çinli üst düzey diplomatların üniversite kampüslerini ve devlet yetkililerini ziyaret etmeden önce izin alma zorunluluğu getirdi” dedi. Alınan karar, ABD ve Çin arasında yaşanan gerginliğin artmasına sebep oldu.

Dışişleri Bakanlığı haber konferansında konuşmaya yapan Bakan Pompeo, “Çinli Büyükelçiliği ve konsolosluklar, büyükelçilik ya da konsolosluk binası dışında gerçekleştireceği en az 50 kişilik kültürel aktiviteler için de izin almak zorunda. Elçilik ve konsolosluk sosyal medya hesaplarının belirlenmesi için de gerekli adımlar atılacak “ dedi.

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