ABD'den Çinli ve Myanmarlı yetkililere yaptırım

ABD, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Uygur Türklerine yönelik ciddi insan hakları ihlalleri ile bağlantılı olarak 2 Çinli yetkiliye daha yaptırım kararı aldı. ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Sincan Üretim ve İnşaat Kolordusu (XPCC) Parti Komitesi Sekreteri Wang Junzheng ve Sincan Kamu Güvenliği Bürosu (XPSB) yöneticisi Chen Mingguo'ya yaptırım uygulandığı belirtildi. Bakanlık, iki yetkilinin "ABD Küresel Magnitsky İnsan Hakları Hesap Verebilirlik Yasası" kapsamında hedef alındığını belirterek, bu hareketin Avrupa Birliği (AB), İngiltere ve Kanada tarafından alınan önlemleri tamamladığını kaydetti. XPSB'nin en az 2016 yılından bu yana kitlesel gözaltılar ve gözetim dahil olmak üzere bölgedeki Uygurlara ve diğer etnik azınlıklara karşı baskıcı taktikler kullandığını aktaran Bakanlık, "Bu gözetimin hedefleri sıklıkla gözaltına alınıyor ve bildirildiğine göre çeşitli işkence ve siyasi yeniden eğitme yöntemlerine tabi tutuluyor" dedi.

ABD Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC) sorumlusu Andrea Gacki de yaptığı açıklamada, "Çin makamları, Sincan'da zulüm meydana geldiği sürece sonuçlarla karşılaşmaya devam edecek" ifadelerini kullandı. Gacki, "ABD Hazinesi, Çin hükümetinin Uygurlara ve diğer etnik azınlıklara yönelik keyfi gözaltı ve işkence de dahil olmak üzere insan hakları ihlallerine karşı hesap verebilirliği teşvik etmeye kararlıdır" diye konuştu.

ABD'li ve Çinli yetkililer arasında geçtiğimiz hafta ABD'nin Alaska eyaletinde gerçekleşen görüşmelere katılan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Pekin'i Uygurlara ve diğer azınlık gruplara yönelik baskıyı sona erdirmeye çağırdığı açıklamasında, "Artan uluslararası kınamaların ortasında Çin, Sincan'da soykırım ve insanlığa karşı suç işlemeye devam ediyor" ifadelerini kullanmıştı. ABD, geçtiğimiz yıl temmuz ayında XPSB ve XPCC ile Sincan Komünist Parti Sekreteri Chen Quanguo'ya ve Çin'in Komünist Parti Yönetim Kurulu üyesi 5 yetkiliye yaptırım uygulamıştı.

Myanmarlı yetkililere yaptırım

ABD Hazine Bakanlığı ayrıca, ABD'nin Myanmar ordusuyla ve ordunun demokrasi yanlısı protestoculara yönelik baskısı ile bağlantılı bireyleri ve grupları hedef alan yaptırımlar uygulandığını duyurdu. Bakanlık, yaptırımlara tabi tutulan kişi ve grupların polis yetkilisi Than Hlaing, ordu subayı Aung Soe ve Myanmar Ordusu'nun 33'üncü ve 77'inci Hafif Piyade Tümeni olduğunu açıkladı.

OFAC sorumlusu Andrea Gacki, "Myanmar güvenlik güçlerinin barışçıl protestoculara yönelik ölümcül şiddeti sona ermelidir. Myanmar halkının yanında olmaya devam ediyoruz" dedi.

ABD'nin yaptırım kararı, AB'nin Myanmar'daki 1 Şubat darbesiyle bağlantılı 11 kişiye yaptırım uygulamasının hemen ardından geldi.