ABD'den Hizbullah bağlantılı 3 kişi ve 1 kuruluşa yaptırım

ABD, Hizbullah'ın finansal faaliyetlerini hedef alan yeni yaptırımlar açıkladı. ABD Hazine Bakanlığı'nın Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC) tarafından yapılan açıklamada, Hizbullah'ın finansal faaliyetlerini kolaylaştırdıkları gerekçesiyle Lübnanlı Hassan Mukalled ile oğulları Rayyan Moukalled ve Rani Moukalled'in yaptırım listesine alındığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, Hassan Mukalled'in sahibi olduğu CTEX Exchange'in de yaptırım listesine dahil edildiği ifade edildi.

Hazine Müsteşarı ve Terörizm ve Mali İstihbarattan Sorumlu Brian E. Nelson yaptığı açıklamada, "Bugün Hazine Bakanlığı, mali mühendislik ile Lübnan halkı ve ekonomisi pahasına Hizbullah'ın çıkarlarını gözeten ve aktif olarak destekleyen yozlaşmış bir dövizciye karşı harekete geçiyor" dedi.

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