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ABD'den Hong Kong Lideri Carrie Lam'a ekonomik yaptırım kararı

ABD'den Hong Kong Lideri Carrie Lam'a ekonomik yaptırım kararı
ABD'den Hong Kong Lideri Carrie Lam'a ekonomik yaptırım kararı

ABD Hazine Bakanlığı tarafından Hong Kong Lideri Carrie Lam’a ekonomik yaptırım uygulama kararı verildi.

ABD ve Çin arasındaki tansiyon yükselmeye devam ediyor. ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Hong Kong Lideri Carrie Lam'in de aralarında bulunduğu 11 Çinli ve Hong Konglu yetkiliye ekonomik yaptırım uygulanacağı duyuruldu. Bakanlık, Hong Kong'un özerkliğini baltaladıkları ve halkın özgürlüklerini kısıtladıkları gerekçesi ile 11 kişinin yaptırım listesine alındığını ifade etti. Hazine Bakanlığı, yaptırımlar kapsamında 11 kişinin ABD'de bulunan mal varlıklarına el konulduğu açıklanırken, ABD'dekilerin de bu kişilerle iş yapmasının ise yasaklandığı duyuruldu.

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