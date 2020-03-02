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ABD'den iki isim birden Türkiye'ye geliyor

ABD'den iki isim birden Türkiye'ye geliyor
ABD'den iki isim birden Türkiye'ye geliyor

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffery ve BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft temaslarda bulunmak üzere Türkiye’ye geliyor.

Türkiye'nin Bahar Kalkanı Operasyonu'nun akabinde ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye Özel Temsilcisi Jeffery ve BM Daimi Temsilcisi Kelly Crafy Türkiye'ye geliyor. Her iki ismin aynı uçakla geleceği ve gece saatlerinde Türkiye'ye varacağı ifade ediliyor.

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcis Craft, iki gün önce BM Güvenlik Konseyinde, İdlib ile ilgili artan gerginliğin azaltılmasına yönelik yaptığı konuşmasında, "Askerlerinin ölümüyle sonuçlanan gayrimeşru saldırılara karşılık verme konusunda Türkiye'ye desteğimiz tamdır” ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan Türkiye'nin 36 şehidinden sonra ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'in, Türkiye'ye Patriot satışı için baskı yaptığını ancak Pentagon'un bunu kabul etmediği ileri sürülmüştü.

İrfan Çalışkan
 

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