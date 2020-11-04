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ABD'den ilk seçim sonuçları gelmeye başladı

ABD'den ilk seçim sonuçları gelmeye başladı
ABD'den ilk seçim sonuçları gelmeye başladı

ABD'nin Florida eyaletine ait sandık çıkış anketine göre Donald Trump, Joe Biden’a karşı küçük bir farkla seçimleri önde götürüyor. Yaklaşık 1 saat sonra “salıncak eyalet” olan Florida'da sandıklar kapanacak. Florida’da henüz posta yolu ile kullanılan oyların etkisi ise bilinmiyor.

ABD'nin Indiana eyaletindeki ilk seçim sonuçlarına göre oyların yüzde 2'si sayıldı. Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump sayılan oyların yüzde 66,7'sini, Demokratların adayı Joe Biden ise yüzde 31,4'ünü aldı.

ABD'nin Kentucky eyaletindeki ilk seçim sonuçlarına göre oyların yüzde 8'i sayıldı. Demokratların adayı Joe Biden sayılan oyların yüzde 55,3'ünü aldı. Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump oyların yüzde 43,1'ini aldı.

ABD'de başkanlık yarışında Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump 8 delegeye sahip Kentucky'de, Demokratların adayı Joe Biden ise 3 delegeye sahip Vermont'ta seçimi kazandı.


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