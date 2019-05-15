ABD'den Irak'tan çekilme kararı

Tahran yönetiminin, İran Ulusal Güvenlik Konseyi'nin nükleer anlaşmanın kısmen askıya alınmasına ilişkin kararını bugün uygulamaya koyacağını açıklamasının ardından ABD harekete geçti. ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği, ABD Dışişleri Bakanlığının kritik görevde bulunmayan tüm personeline, İran'la olan gerginliğin artması nedeniyle ülkeyi hemen terk etmesi talimatı verdiğini duyurdu. Bakanlık, vizelerin de askıya alındığını açıkladı.

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği, Pazar günü de Amerikalılara İran'la yükselen gerginlik nedeniyle Irak'a seyahat etmekten kaçınma çağrısında bulunmuştu.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, geçtiğimiz hafta Almanya ziyaretini son anda iptal edip acil durumlar gerekçe gösterilerek Irak'a gitmişti.