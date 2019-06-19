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ABD'den İran'a suçlama

ABD'den İran'a suçlama
ABD'den İran'a suçlama

ABD Deniz Kuvvetleri Merkez Komutanlığı Komutanı Sean Kido, Umman Körfezi'nde petrol tankerine düzenlenen saldırılarla ilgili İran’ı suçladı.

ABD Deniz Kuvvetleri Merkez Komutanlığı Komutanı Sean Kido, Fujairah Emirliği'nde gazetecilere Umman Körfezi'nde petrol tankerlerini hedef alan saldırılarla ilgili açıklamalarda bulundu. Kido, saldırıda kullanılan limpet mayının İran askeri kuvvetlerinin geçit törenlerinde sergilenen İran mayınlarıyla benzerlik gösterdiğini söyledi. ABD ordusunun el ve parmak izleri de dahil olmak üzere Japon tankerinde saldırganların biyometrik bilgilerini bulduğunu belirten Kido, bu bilgilerle dava açılabileceğini ifade etti. Kido, Umman Körfezi'nde petrol tankerlerini hedef alan saldırılarla ilgili olarak bölgedeki müttefiklerle birlikte ortak bir soruşturma yürütüldüğünü ifade etti.
Kido, Japon tankeri Kokuka Courageous'un limpet mayınıyla vurulduğuna ilişkin gemide izler bulunduğunu ifade etti.

Umman Körfezi'nde 13 Haziran'da İran kıyıları yakınlarında 'Front Altair' ve 'Kokuka Courageous' adlı petrol tankerlerine saldırı düzenlenmişti. ABD, saldırıyla ilgili İran'ı suçlamıştı. İran ise saldırıyla ilgili hiçbir bağlantısı olmadığını belirterek, suçlamaları reddetmişti.  

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