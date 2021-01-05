ABD'den İran'ın madencilik ve çelik sektörünü hedef alan yeni yaptırımlar

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi görevi yeni Başkan Joe Biden'a devretmesine sayılı günler kala İran'a yaptırımları genişletmeye devam ediyor. ABD Hazine Bakanlığına ait resmi sitesinde yayınlanan yazılı açıklamada, İran'ın madencilik ve çelik sektöründe kilit öneme sahip 16 şirketin yaptırım listesine alındığı duyuruldu.

Açıklamada, Yabancı Varlıklar Kontrol Dairesi'nin (OFAC) Çin merkezli bir grafit elektrot tedarikçisinin yanı sıra 12 İranlı çelik ve diğer metal ürünleri üreticisine ve 3 İranlı büyük bir metal ve madencilik holdinginin yabancı merkezli satış acentelerine yaptırım uygulandığı belirtildi. Açıklamada ayrıca, metal sektörünün İran rejimi için önemli bir gelir kaynağı olduğuna vurgu yapıldı.

ABD Hazine Bakanı Steven T. Mnuchin ise yaptığı açıklamada, “Trump Yönetimi, terörist gruplara destek olmaya, baskıcı rejimleri desteklemeye ve kitle imha silahları aramaya devam eden İran rejiminin gelirlerini engellemeye kararlıdır" dedi.