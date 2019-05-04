ABD'den Körfez müttefiklerine 6 milyar dolarlık silah satış onayı

İran'ın bölgedeki nüfuzuna karşı koyma konusunda ABD, Nisan ayında Suudi Arabistan Krallığı'na kısa ve orta menzilli tehdit unsurlarına karşı geliştirilmiş olan THAAD füze savunma sistemi satışı için harekete geçti.

Pentagon, Cuma günü kongreye gönderdiği bilgilendirme notlarının birinde Bahreyn'in 2 milyar 480 milyon değerinde, çeşitli patriyot füze sistemleri ve ilgili destek ekipmanı alabileceğini kaydetti.

Pentagon'un yaptığı açıklamada Bahreyn'in, GEM-T olarak bilinen güdümlü güçlendirilmiş, cruise füzeleri ve hava araçlarını düşürebilecek kabiliyette 36 adet patriyot MIM-104E füzesi alabileceği belirtildi.

Yine kongreye gönderilen ayrı bir bildirimde, Bahreyn'de F-16 Block 70/F-16V uçak filosunu desteklemek için 750 milyon dolar tutarında çeşitli silahlar verilmesine onay verildiği belirtildi. Bu paketin için 32 adet AIM-9X füzesi, 20 adet AGM-84 Block II Harpoon füzesi ve 100 adet 114 kilogram ağırlığında orta çaplı bomba mühimmat bulunduğu belirtildi.

Pentagon'un açıklamasında Birleşik Arap Emirlikleri'ne de 2 milyar 730 milyon dolarlık silah satılacağı, ilgili ekipmanın içinde ileri kapasiteli 452 patriyot füzesinin bulunduğu kaydedildi.

Pentagon'un kongreye yaptığı bildirimler yabancı bir ülkeye silah satışının onaylandığını ancak henüz bir anlaşmanın yapılmadığı bilgisini içeriyor.

Silahların satışını yapacak olan büyük müteahhitlerin Raytheon Co ve Lockheed Martin Co olduğu kaydedildi.