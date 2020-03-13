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ABD'den korona itirafı

ABD'den korona itirafı
ABD'den korona itirafı

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Direktörü Robert Redfield, daha önce gripten ölenlerin bazılarının korona virüsünden öldüğünün tespit edildiğini açıkladı.

ABD'de Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Direktörü Robert Redfield, ABD Kongre Üyesi Harley Rouda'nın sorduğu bir soruya verdiği cevapta daha önce grip nedeniyle ölen kişilerde korona virüsü tespit edildiğini belirtti. Kongre Üyesi Harley Rouda'nın, "Yani ABD'de ilk bakışta gripten öldü dediğimiz insanlar var ancak gerçek şu ki bu vak'alar korona virüsü olabilir mi?" sorusuna Redfield, "ABD'de bugüne kadar bazı vak'alarda bu şekilde teşhis konuldu" yanıtını verdi.

Çin: "ABD bize bir açıklama borçlu"

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lijian Zhao, Twitter hesabından CDC Direktörü Redfield'in açıklamalarını paylaşarak ABD ordusunu korona virüsü Wuhan şehrine getirmekle suçladı. Zhao yaptığı açıklamada, "Korona virüsü Wuhan'a getiren ABD ordusu olabilir. ABD şeffaf olmalı. Verilerinizi halkla paylaşın. ABD bize bir açıklama borçlu" ifadelerini kullandı.

Redfield'ın söz konusu açıklamasıyla ABD'nin aslında suçunu itiraf ettiğini iddia eden Zhao, korona virüslü ilk hastanın aslında Wuhan'da değil, ABD'de çıktığını ima etti. Zhao, ABD'nin virüse ilk olarak ne zaman rastlandığını açıklamak zorunda olduğunu ifade ederek ABD'nin korona virüsü bulaşan hasta sayısını ve salgın süresince hangi hastanelerin kullanıldığını sordu.

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