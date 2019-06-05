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ABD'den Küba seyahatlerine yeni kısıtlamalar

ABD'den Küba seyahatlerine yeni kısıtlamalar
ABD'den Küba seyahatlerine yeni kısıtlamalar

Dünyanın en büyük seyir gemiciliği şirketi Carnival Corp, Trump yönetiminin Karayip adasına yapılacak yolculukları yasaklamasının ardından Küba'ya yelken açmayacağını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, yolcu gemileri, yatlar ve özel ya da kurumsal uçaklarla Küba'ya gidenlere artık vize vermeyeceğini açıkladı. Getirilen yasaklamanın ardından seyir gemiciliği şirketi Carnival Corp, artık Küba'ya deniz turları düzenlemeyeceğini duyurdu. Şirketin Küba'ya seyahat eden üç yolcu gemisi bulunuyor.

Royal Caribbean Cruises ise Salı günü yaptığı açıklamada, çarşamba ve perşembe günleri gemilerin artık Küba'da durmayacağını açıklamıştı.

ABD, getirdiği kısıtlamalarla Küba'nın Komünist hükümetine Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu destekleme konusunda baskı yapmayı amaçlıyor.  

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