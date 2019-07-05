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ABD'den Küba'ya yeni yaptırımlar

ABD'den Küba'ya yeni yaptırımlar
ABD'den Küba'ya yeni yaptırımlar

ABD, Venezuela ile ekonomik bağlantıları olan Küba'ya yeni yaptırımlar uyguladı.

ABD, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu devirmek amacıyla daha geniş bir stratejinin parçası olarak, Venezuela'dan ham ve diğer ürünleri ithal etmeye devam ettiği için Küba petrol ve metal şirketi Cubametales'e yaptırım uyguladı.

Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi (OFAC) tarafından yapılan açıklamada, OFAC'ın Küba devleti tarafından işletilen petrol ithalat ve ihracat şirketi Cubametales'in Venezuela'dan petrol ithalatına devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, Küba'nın Venezuela'dan petrol aldığı, buna karşılık savunma, istihbarat ve güvenlik yardımı da dahil Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya destek verdiği bildirildi.

ABD Hazine Sekreteri Steven Mnuchin, yaptırımların Maduro yönetiminin koruma karşılığında pazarlık için Venezuela petrolünü kullanma girişimlerini engelleyeceğini söyledi.

Havana merkezli Cubametales, Küba'ya ve Küba'dan yapılan petrol ithalatının yüzde 100'ünden sorumlu. Venezuela ve Küba'nın 2000'li yıllara dayanan uzun süredir devam eden bir takas anlaşması var.
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, yaptırımların Venezuela'daki krizde Maduro'ya verdiği destek yüzünden Küba'ya yapılan bir baskının parçası olduğunu açıkladı.

ABD geçtiğimiz ay Küba'ya yapılan gemi yolculuklarını ve vatandaşlarının oraya yaptığı eğitim gezilerini yasaklamıştı.  

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