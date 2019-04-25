ABD'den Ölüdeniz'e geldi, ilk uçuşunda hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre, Ölüdeniz'e tatile gelen ABD uyruklu 61 yaşındaki Henk Greng Alan, tekli uçuş için Ölüdeniz'den Babadağı'na çıktı. Babadağ'ın 1700 metrelik pistinden uçuş yapan Henk Greng Alan belirlenemeyen bir nedenle kayalık alana düştü. Paraşütçünün düştüğünü gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Bölgenin sarp ve kayalık olması nedeniyle AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Alan'ın cesedi, yaklaşık 3 saat taşınarak Kozağaç Mahallesi'nde hazır bekleyen cenaze nakil aracına ulaştırıldı. Alan'ın cansız bedeni otopsi için Fethiye Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Öte yandan Alan'ın Babadağ'da ilk kez uçuş yaptığı öğrenildi.

Murat Yalçın