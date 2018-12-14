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ABD'den Putin'e 'Ukraynalı esirler' şartı

ABD'den Putin'e 'Ukraynalı esirler' şartı
ABD'den Putin'e 'Ukraynalı esirler' şartı

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında “Ukrayna gemileri ve askerleri serbest bırakılıncaya kadar" toplantı olmayacağını açıkladı.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Moskova Ukrayna gemilerini ve askerlerini serbest bırakmadığı sürece ABD Başkanı Donald Trump'ın Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile yeni bir toplantı yapma niyetinde olmadığını bildirdi. Bolton, “Böyle bir toplantının, gemiler ve askerler serbest bırakılıncaya kadar herhangi öngörülecek bir tarihte gerçekleşeceği umudunu görmüyorum” diye konuştu. Bolton, G20 Zirvesi sırasında Buenos Aires'te yapılması planlanan toplantıyı askıya alan Trump'ın aynı çizgide bulunduğunu vurguladı. 

Serkan Bayar
 

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