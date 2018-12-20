ABD'den Rusya'ya karşı yeni yaptırım

ABD Maliye Bakanlığı, Rusya'ya karşı yaptırımları genişletti. Yapılan açıklamada yeni yaptırım paketinin yayın kuruluşları ile 15 işadamını kapsadığı bildirildi. Yaptırım paketinin hedefindeki basın kuruluşlarının FAN Haber Ajansı, Economy Today, Neva News ve usareally.com olduğu açıklandı. Yaptırım uygulanan iş adamları arasında Rusya'nın en büyük inşaatlarından Project Lahta'da çalışan Elena Specialinova'nın da olması dikkat çekti.

Öte yandan, İngiltere'de Sergey Skripal ve kızının zehirlenmesinde rolü olduğundan şüphelenilen Anatoly Çepaki ve Aleksandr Mişkin'ın de yaptırım listesine eklendiği kaydedildi.

Şehriyar İmanbeyli

