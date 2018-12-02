İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım kararı!

ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım kararı!
ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım kararı!

ABD, İngiltere’de zehirlenen Sergey Skripal ve kızı Yulia Skripal ile ilgili olarak Rusya'ya yeni yaptırım paketi hazırladı.

ABD, Rusya'ya "Skripal olayı" ile ilgili yeni yaptırım uygulayacağını açıkladı. ABD Dışişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada, Skripal olayı ile bağlantılı olarak Rusya'ya karşı yaptırımlara yenilerinin ekleneceği bildirildi. Açıklamada, “Yeni yaptırım kararları almak istemiyoruz, ancak kanunun gerekliliklerini yerine getirmeyi amaçlıyoruz” ifadesine yer verildi. Yeni yaptırımların Rus iş adamlarına ve şirketlere uygulanacağı bildirilirken ilerleyen günlerde yaptırım paketinin içeriğinin açıklanacağı aktarıldı. 

Eski Rus ajanı Sergey Skripal ve kızı Yulia Skripal, İngiltere'nin Salisbury kentinde zehirlenmiş, suikast girişiminin Ruslar tarafından yapıldığı şüphesi ile Rusya'ya karşı diplomatik adımlar atılmıştı.  

Şehriyar İmanbeyli

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.