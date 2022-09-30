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ABD'den Rusya'ya yeni yaptırımlar

ABD'den Rusya'ya yeni yaptırımlar
ABD'den Rusya'ya yeni yaptırımlar

ABD Hazine Bakanlığı, Ukrayna'nın topraklarının ilhak edilmesi nedeniyle Rusya'da binden fazla kişi ve firmanın yaptırım kapsamına alındığını duyurdu.

ABD, Rusya'nın Ukrayna topraklarındaki yasadışı ilhakının ardından Rusya'ya ciddi yaptırımlar getirildiğini duyurdu. Hazine Bakanlığı, Rusya'ya karşı yeni yaptırımların Rus yetkililerini, ailelerini ve ilhaka yardım ettiği iddia edilen düzinelerce kuruluşu hedef aldığını söyledi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Rusya Merkez Bankası Başkanı ve Ulusal Güvenlik Konseyi üyelerinin ailelerinin de bulunduğu yaptırımlar çerçevesinde, binden fazla kişi ve firmanın yaptırım kapsamına alındığı belirtildi. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen yaptığı açıklamada, "Putin'in hileli bir şekilde Ukrayna'nın bölgelerini ilhak etmesine seyirci kalmayacağız. Hükümet ve Hazine Bakanlığı, Rusya'nın ekonomisini daha da zayıflatmak ve savaşını sürdürmesini engellemek için kapsamlı adımlar atıyor" dedi.

Aylin Albayrak

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