ABD'den Rusya'ya yeni yaptırımlar

ABD, Rusya'nın Ukrayna topraklarındaki yasadışı ilhakının ardından Rusya'ya ciddi yaptırımlar getirildiğini duyurdu. Hazine Bakanlığı, Rusya'ya karşı yeni yaptırımların Rus yetkililerini, ailelerini ve ilhaka yardım ettiği iddia edilen düzinelerce kuruluşu hedef aldığını söyledi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Rusya Merkez Bankası Başkanı ve Ulusal Güvenlik Konseyi üyelerinin ailelerinin de bulunduğu yaptırımlar çerçevesinde, binden fazla kişi ve firmanın yaptırım kapsamına alındığı belirtildi. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen yaptığı açıklamada, "Putin'in hileli bir şekilde Ukrayna'nın bölgelerini ilhak etmesine seyirci kalmayacağız. Hükümet ve Hazine Bakanlığı, Rusya'nın ekonomisini daha da zayıflatmak ve savaşını sürdürmesini engellemek için kapsamlı adımlar atıyor" dedi.

Aylin Albayrak

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.