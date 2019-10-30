ABD'den skandal karar! Türkiye'den çok sert tepki

ABD Temsilciler Meclisi, Fırat'ın doğusuna yönelik Barış Pınarı Harekatı'ndan dolayı sunulan yaptırım tasarısını kabul etti. Halkbank'ı da kapsayan tasarı, 16 'hayır' oyuna karşı 403 'evet' ile Meclis'ten geçti.

Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesi Başkanı Eliot Engel ve komitenin üst düzey Cumhuriyetçi üyesi Mike McCaul tarafından geçtiğimiz haftalarda sunulan tasarı, bazı bakanların yaptırım listesine alınmasını ve TSK'nın silah ve finansmana erişimine kısıtlamalar getirilmesini öngörüyor. Yasanın kabulünden sonra en geç 120 gün içinde ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, Hazine Bakanı Steven Mnuchin ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ile istişare içinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesinin net mal varlığı, gelir kaynakları ve iş ilişkilerine dair bir rapor hazırlaması gerekiyor.

ABD Temsilciler Meclisinden geçen 4695 sayılı tasarı ABD Başkanı Trump'ın, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar dahil Barış Pınarı Harekatı'na dahil olan Türk yetkililere vize yasağı ve mal varlığı dondurma gibi tedbirler getirmesini öngörüyor.

Öte yandan Trump, Türkiye'ye uygulanacak yaptırımların kaldırılması için talimat verdiğini açıklamıştı.

DIŞİŞLERİ'NDEN ABD'NİN YAPTIRIM KARARINA TEPKİ

Barış Pınarı Harekatımız gerekçe gösterilerek ülkemize yaptırım uygulanmasını öngören bir yasa tasarısının (29 Ekim) ABD Temsilciler Meclisi'nde kabul edilmesini şiddetle kınıyoruz.

Üst düzey yetkililerimizi ve Silahlı Kuvvetlerimizi hedef alan bu tasarı, NATO çatısı altında sürdürülen Müttefiklik ilişkilerimizin ruhuyla bağdaşmadığı gibi ABD Yönetimi'yle 17 Ekim tarihinde Suriye konusunda varılan mutabakata da aykırıdır.

Son günlerde Müttefik bir ülke ile terör örgütü arasındaki farkı dahi gözardı eden söylem ve eylemleriyle, terörist bir şahsı meşrulaştırma gafletinde bulunan ABD yetkililerinin, tek taraflı yaptırım tehditleriyle bir yere varamayacaklarını görmeleri gerekmektedir.

ABD Kongresi'ni, ilişkilerimizin özüyle ilgili olmayan meseleleri iç siyaset malzemesi yapmaya son vermeye, Müttefiklik ve ortaklık ilişkilerimize yakışır şekilde hareket etmeye ve ABD Yönetimini de ilişkilerimize daha fazla zarar verebilecek adımların önlenmesi için gerekli tedbirleri almaya davet ediyoruz.

Hasan Çelik