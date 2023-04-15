ABD'den Sudan'da şiddeti durdurma çağrısı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) arasındaki çatışmalara yönelik sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Blinken açıklamasında, Sudan'da tarafları şiddeti durdurmaya çağırarak, "Sudan Silahlı Kuvvetleri ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasında giderek artan şiddetten derin endişe duyuyoruz. Hartum'daki Büyükelçilik ekibiyle temas halindeyiz. Tüm aktörleri şiddeti acilen durdurmaya ve tarafları gerilimi daha fazla tırmandırmaktan kaçınmaya, mevcut sorunları çözmek için müzakereleri sürdürmeye çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Taraflar arasındaki anlaşmazlık

Sudan ordusunun başında askeri yönetimdeki Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan bulunurken, RSF ise konseyin başkan yardımcısı Orgeneral Mohammed Hamdan Dagalo tarafından yönetiliyor. Ordu ile RSF arasındaki gerilim, 5 Aralık 2022'de sivil hükümete geçişin ve demokratik seçimlerin önünü açması amacıyla imzalanan “çerçeve anlaşmada” RSF'nin tamamen orduya entegre edilmesini içeren reformdan kaynaklanıyor. El-Burhan RSF'nin ordudan bağımsız bir güç olarak hareket etmesine daha fazla müsamaha göstermeyeceğini belirterek derhal orduya katılmasını, Dagalo ise bunun sivil bir yönetim ile gerçekleştirilmesini istiyor.

RSF, eski yönetimde Darfur'daki isyancılara karşı savaşmak için kurulmuştu.

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